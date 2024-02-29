Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров использовал дипломатический форум в Анталье для продвижения нарративов о Молдове, что создаст условия для гибридных операций Кремля, направленных на дестабилизацию Молдовы и предотвращение ее вступления в Евросоюз. Об этом говорится в обзоре Института по изучению войны (ISW).

В ответ на призыв к РФ непризнанного Приднестровья (сепаратистский регион Молдовы) о "защите" Лавров заявил, что Молдова "идет по стопам Киева", повторяя свои сравнения политики Молдовы в отношении Приднестровья с Украиной до 2014 года.

Лавров утверждал, что Молдова дискриминирует русскоязычных, оказывает "экономическое давление" на Приднестровье и блокирует переговоры в формате "5+2" по приднестровскому конфликту.

ISW полагает, что Кремль будет использовать обращение непризнанного Приднестровья как трамплин "для активизации гибридных операций, направленных на дестабилизацию и поляризацию Молдовы в преддверии переговоров о вступлении страны в ЕС и президентских выборов, которые пройдут в этом году".