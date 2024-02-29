Фидан и Лавров обсудили Южный Кавказ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе. Об этом глава МИД Турции заявил журналистам после III Дипломатического форума в Анталье.

Он отметил, что в ходе встречи "была возможность обсудить региональную ситуацию, а также двусторонние отношения".

"На встрече обсуждались мирный процесс на Кавказе, события на Черном море и в Сирии", - уточнил Хакан Фидан.