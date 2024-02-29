Фидан и Лавров обсудили Южный Кавказ
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе. Об этом глава МИД Турции заявил журналистам после III Дипломатического форума в Анталье.
Он отметил, что в ходе встречи "была возможность обсудить региональную ситуацию, а также двусторонние отношения".
"На встрече обсуждались мирный процесс на Кавказе, события на Черном море и в Сирии", - уточнил Хакан Фидан.
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