«Недружественная» позиция Армении к Турции. Когда встреча? наш обзор

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

Начавшийся 1 марта традиционный дипломатический форум в турецкой Анталье создал определенные предпосылки для «рестарта» процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией. 

Ереван на форуме в Анталье представляли Рубен Рубинян, вице-спикер парламента и специальный представитель по переговорам с Турцией, а также министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

С турецкой стороны в мероприятии принял участие спецпредставитель по переговорам с Арменией Сердар Кылыч.

Что Рубинян предлагает Кылычу?..

В ходе организованных в рамках форума панельных дискуссий, на которых присутствовал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, Рубен Рубинян рассказал о важности выполнения ранее достигнутой договоренности об открытии границ двух стран для граждан третьих государств, являющихся обладателями дипломатических паспортов. 

«Армения готова сделать все возможное для нашего настоящего и будущего, - отметил Рубинян. - По этой причине у нас есть решение, о котором мы собираемся объявить с июля 2024 года. Мы объявим границы между Турцией и Арменией открытыми для граждан третьих стран. Причем коснется это не только владельцев дипломатических паспортов».

В ответ Сердар Кылыч подчеркнул, что для продвижения процесса нормализации отношений с Арменией необходима атмосфера взаимного доверия. Отметив, что создание такой атмосферы будет зависеть также от исхода мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, Кылыч напомнил, что переговоры по оставшемуся в прошлом Карабахскому конфликту продолжались 30 лет, но так и не дали результатов. Из чего, по мнению высокопоставленного турецкого дипломата, необходимо извлечь уроки.

Какова стратегия турецкой дипломатии?

По словам Сердара Кылыча, подход, при котором каждая сторона навязывает собственное видение нормализации отношений между Турцией и Арменией, в корне неправилен. По его словам, настоящее решение лежит через взаимные контакты и обсуждения. И тут же напомнил, что его встречи с армянским коллегой прекратились на год.

На что Рубен Рубинян предложил Кылычу встретиться в Ереване уже на следующей неделе.

После чего оба спецпредставителя заявили, что объявят о своем решении по организации следующей встречи после завершения панельной дискуссии.

Напомним, что до этого спецпредставители Армении и Турции несколько раз встречались в Москве, Вене и других иностранных столицах. Символическим результатом этих встреч стал протокол об открытии турецко-армянской границы для граждан третьих стран, имеющих дипломатические паспорта.

Однако на практике он так и не был реализован, поскольку Турция не намерена предпринимать конкретные шаги по нормализации отношений с Ереваном до тех пор, пока не будут достигнуты результаты в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном.

Почему не открылась граница Армении с Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подчеркнул это условие в своем обращении к участникам Анатолийского форума. А еще раньше из Анкары неоднократно звучали заявления, что нормализация отношений с Арменией будет зависеть от открытия Зангезурского коридора.

Судя по всему, в последнее время армянская дипломатия заметно активизировала усилия в направлении открытия границ с Турцией. Для Еревана, который пытается уменьшить военное, политическое и экономическое влияние России, стремясь установить более тесные отношения с Западом, этот вопрос имеет жизненно важное значение. 

В свою очередь, открытие границ и нормализация отношений с Арменией важны и для Турции, стремящейся укрепить свои позиции на Южном Кавказе. Но Анкара считает рискованной нормализацию отношений с Ереваном без полного урегулирования армяно-азербайджанских отношений. С одной стороны, это может привести к усилению позиций Еревана на переговорах и, как следствие, завести их в тупик. А с другой - Турция опасается определенных негативных последствий в своих союзнических отношениях с Баку.

Что говорит Эрдоган?

Не говоря уже о том, что упорное нежелание Еревана деблокировать Зангезурский коридор раздражает Анкару, которая рассматривает эту позицию Армении как «недружественную».

Все эти факторы в совокупности и стали причиной длительного перерыва в переговорах спецпредставителей Анкары и Еревана. 

К слову, уже после выступления в кулуарах мероприятия Сердар Кылыч сообщил российскому изданию РИА «Новости», что Турция и Армения приняли решение провести очередную встречу по нормализации отношений.

Что же касается даты и места встречи, то они будут согласованы позднее.