Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:09

Начавшийся 1 марта традиционный дипломатический форум в турецкой Анталье создал определенные предпосылки для «рестарта» процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией. Ереван на форуме в Анталье представляли Рубен Рубинян, вице-спикер парламента и специальный представитель по переговорам с Турцией, а также министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. С турецкой стороны в мероприятии принял участие спецпредставитель по переговорам с Арменией Сердар Кылыч.

В ходе организованных в рамках форума панельных дискуссий, на которых присутствовал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, Рубен Рубинян рассказал о важности выполнения ранее достигнутой договоренности об открытии границ двух стран для граждан третьих государств, являющихся обладателями дипломатических паспортов. «Армения готова сделать все возможное для нашего настоящего и будущего, - отметил Рубинян. - По этой причине у нас есть решение, о котором мы собираемся объявить с июля 2024 года. Мы объявим границы между Турцией и Арменией открытыми для граждан третьих стран. Причем коснется это не только владельцев дипломатических паспортов». В ответ Сердар Кылыч подчеркнул, что для продвижения процесса нормализации отношений с Арменией необходима атмосфера взаимного доверия. Отметив, что создание такой атмосферы будет зависеть также от исхода мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, Кылыч напомнил, что переговоры по оставшемуся в прошлом Карабахскому конфликту продолжались 30 лет, но так и не дали результатов. Из чего, по мнению высокопоставленного турецкого дипломата, необходимо извлечь уроки.

По словам Сердара Кылыча, подход, при котором каждая сторона навязывает собственное видение нормализации отношений между Турцией и Арменией, в корне неправилен. По его словам, настоящее решение лежит через взаимные контакты и обсуждения. И тут же напомнил, что его встречи с армянским коллегой прекратились на год. На что Рубен Рубинян предложил Кылычу встретиться в Ереване уже на следующей неделе. После чего оба спецпредставителя заявили, что объявят о своем решении по организации следующей встречи после завершения панельной дискуссии. Напомним, что до этого спецпредставители Армении и Турции несколько раз встречались в Москве, Вене и других иностранных столицах. Символическим результатом этих встреч стал протокол об открытии турецко-армянской границы для граждан третьих стран, имеющих дипломатические паспорта. Однако на практике он так и не был реализован, поскольку Турция не намерена предпринимать конкретные шаги по нормализации отношений с Ереваном до тех пор, пока не будут достигнуты результаты в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подчеркнул это условие в своем обращении к участникам Анатолийского форума. А еще раньше из Анкары неоднократно звучали заявления, что нормализация отношений с Арменией будет зависеть от открытия Зангезурского коридора. Судя по всему, в последнее время армянская дипломатия заметно активизировала усилия в направлении открытия границ с Турцией. Для Еревана, который пытается уменьшить военное, политическое и экономическое влияние России, стремясь установить более тесные отношения с Западом, этот вопрос имеет жизненно важное значение. В свою очередь, открытие границ и нормализация отношений с Арменией важны и для Турции, стремящейся укрепить свои позиции на Южном Кавказе. Но Анкара считает рискованной нормализацию отношений с Ереваном без полного урегулирования армяно-азербайджанских отношений. С одной стороны, это может привести к усилению позиций Еревана на переговорах и, как следствие, завести их в тупик. А с другой - Турция опасается определенных негативных последствий в своих союзнических отношениях с Баку.