Армянский лоббист Менендес погряз во взятках

Хосе Урибе из города Клифтона (Нью-Джерси), выступая в федеральном суде Манхэттена, признал себя виновным по семи пунктам обвинения, включая сговор с целью дачи взятки в период с 2018 по 2023 год, мошенничество с использованием электронных средств связи, препятствие правосудию и уклонение от уплаты налогов. Обвинение утверждает, что он подарил жене Менендеса автомобиль Mercedes-Benz.

Бизнесмен из Нью-Джерси признал себя виновным в попытке подкупить проармянского сенатора Боба Менендеса, согласившись на сделку с обвинением, в рамках которой он даст показания по делу о коррупции против влиятельного законодателя-демократа и его жены.

Согласно соглашению о признании вины, Урибе грозит до 95 лет тюрьмы, хотя он может добиться смягчения наказания, если будет сотрудничать и даст показания против других обвиняемых, что он и согласился сделать. Он также согласился заплатить штраф в размере 246 тысяч долларов – именно столько он получил в результате своих преступлений.

Урибе был одним из трех бизнесменов, обвиняемых по делу о коррупции против Менендеса и его жены Надин Менендес, о чем стало известно осенью прошлого года. Власти утверждают, что пара принимала взятки в виде наличных, золотых слитков и роскошного автомобиля в обмен на помощь и влияние законодателя в иностранных делах.

Обвиняемые не признали свою вину.

Урибе признал свою вину перед судьей Сидни Стайн в ходе судебного заседания, о котором не было своевременно сообщено СМИ. Он остается на свободе под залог в 1 миллион долларов, который был установлен при его аресте. Соглашение о признании вины, датированное четвергом, было подписано им в пятницу.

Урибе обвинили в том, что он передал Надин Менендес кабриолет Mercedes-Benz после того, как сенатор позвонил правительственному чиновнику по другому делу, связанному с соратником Урибе.

Адвокат Урибе Дэниел Феттерман отказался от комментариев.

Менендес, его жена и два других бизнесмена из Нью-Джерси должны предстать перед судом в мае.

Федеральные прокуроры утверждают, что Менендес, бывший председатель комитета Сената по международным отношениям, использовал свое положение, чтобы предпринимать действия, выгодные иностранным правительствам, в обмен на взятки, выплачиваемые сообщниками из Нью-Джерси.