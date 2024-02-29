МИД Турции: В Украине достигнуты пределы военных возможностей

Россия и Украина достигли пределов военных возможностей для достижения результатов, и сейчас необходим мирный диалог. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на закрытии Анталийского дипломатического форума.

"Наша позиция состоит в том, что обе стороны уже достигли лимитов того, чего можно получить военными методами. Мы считаем, что теперь уже пришло время вести диалог в направлении прекращения огня", - сказал он.

Фидан добавил, что со стороны Турции "речь не идет о признании оккупированных территорий", но на текущем этапе "Турция убеждена, что пришло время отделить этот вопрос и тему суверенитета от темы прекращения огня".