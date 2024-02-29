Медведев считает, что Германия готовится к войне с Россией

Он допустил также, что "сейчас начнется обеление правящего в Германии политического альянса, чтобы смягчить негодование общественности от разговора офицеров люфтваффе". "Мол, это все происки военных, они любят такие разговорчики, их хлебом не корми - дай поиграть в войнушку. А гражданское политическое руководство вообще ни при чем", - добавил Медведев, отметив, что "во главе этого руководства стоит миролюбивый парень (он же ливерная колбаса) [Олаф] Шольц, который отказывается передавать бандеровцам ракеты повышенной дальности". "Он не в курсе и разберется", - с сарказмом написал замглавы Совбеза.

"Никто не знает, в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер. Но даже если и не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их. Вот придут к Шольцу и скажут: "Герр (рейхс)канцлер, на Украине сбили ракету. По ее типу и траектории - она летела в Берлин". Что ответит Шольц, а? Ясно как Божий день", - заключил Медведев.