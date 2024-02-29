Шойгу: Запад должен услышать Путина

Слова президента России Владимира Путина, которые он адресовал Западу в своем послании Федеральному собранию, должны быть услышаны адресатом. Об этом 3 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что было бы странным, если бы западные страны не удостоили вниманием слова российского лидера.

«Это не просто сигналы, это такие посылы, которые, в общем, давно назрели, о которых они много говорят, и мы им все время давали понять. Но вот настолько ясно, четко и конкретно, я думаю, что они обязаны услышать», — заявил глава Минобороны.