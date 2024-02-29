Баку ставит Берлин перед выбором наша аналитика

Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az

На прошедшей неделе Германия завершила первый раунд переговоров с высшим руководством и членами правительства Азербайджана, который может получить в лице Германии нового, влиятельного партнёра и добиться ситуации, при которой Евросоюз будет позиционировать себя перед официальным Баку не только колониально мотивированной Францией, но и прагматичной Германией. 

Для реализации этого сценария дело за малым – Берлин должен выполнить условия Баку.

Ильхам Алиев требует отказаться от идеологических клише

Немцы постучались в дверь Баку 

Спустя две недели после серии встреч Ильхама Алиева с канцлером Германии Олафом Шольцем и представителями бизнес-элиты ФРГ, состоявшихся на полях Мюнхенской конференции по безопасности, глава государства уже в Баку принял делегацию бизнес-сообщества Германии, во главе с председателем Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом.

Делегация Федеративной Республики Германии в столице Азербайджане представляла интересы почти сорока таких ведущих компаний, как Uniper Global Commodities SE, Rhenus Group, VNG, Rohde & Schwarz, HHLA International и другие.

Параллельно в Берлине завершился первый этап трёхсторонней встречи глава МИД Азербайджана и Армении при посредничестве МИД Германии, обсудивших ключевые вопросы проекта соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией".

Отметим, что в подготовке этого соглашения берлинский раунд не дал сколько-нибудь существенного прорыва. Как пояснил на панельной дискуссии в рамках III Дипломатического форума в Анталье помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, "…Азербайджан ожидает разъяснений от Армении по правовым и конституционным документам, в которых все еще присутствует элемент "Миацума", а также другие территориальные претензии".

Германия хочет перехватить эстафету у Франции

В то же время, в кратком резюме экспертов отмечена конструктивность и позитивная атмосфера азербайджано-германского раунда в Баку. По их мнению, если политическая элита ФРГ проявит должный рационализм, то участию Германии в азербайджанских проектах, скорее всего, будет дан «зелёный свет».   

Нет никаких сомнений в том, что Берлин и Париж, стремящиеся вытеснить Россию из Южного Кавказа и стать организаторами армяно-азербайджанского мирного диалога, работают в тесной связке. Но если Франции откровенно враждебна интересам азербайджанской стороны, то Берлин придерживается относительно нейтральной позиции.

Другое дело, что Азербайджан в лице Ильхама Алиева – это тот самый учитель истории и одновременно преподаватель логики, способный протестировать готовность политической элиты ФРГ быть не просто нейтральным арбитром, а продвигать справедливые формулы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Вот почему, основная встреча на азербайджано-германском треке была не в Берлине на министерских консультациях глав МИД Армении и Азербайджана, в ходе которых Анналена Бербок пытается войти в курс дела, а именно в Баку, где Ильхам Алиев вначале изложил перед капитанами германского бизнеса свое видение региональной ситуации, после чего выдвинул условия взаимодействия по немецким бизнес-проектам.  

Два условия лидера Азербайджана

В первую очередь, отказаться от идеологических шаблонов, порождающих двойные стандарты.

Какие условия выдвигает Алиев?

Ильхам Алиев напомнил представителям членам делегации ФРГ, что именно с подачи депутата Бундестага от Социал-демократической партии Германии, кстати, возглавляемой канцлером Шольцем, Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла решение лишить Азербайджан права голоса. И поскольку в политической системе Германии, как подчеркнул президент, партийная дисциплина находится на достаточно высоком уровне, вряд ли доклад рядового депутата Бундестага был его личным экспромтом. А отсюда, собственно, и вопрос, способны ли политики ФРГ не поддаваться «доминирующим» тенденциям и проявить на азербайджанском направлении стратегический прагматизм?

По словам Ильхама Алиева, Баку воспринимает нынешнюю политику Евросоюза, как форму мобилизации европейского сообщества на противостояние с мусульманскими государствами. Президент напомнил немецким гостям, что членами ПАСЕ являются только два нехристианских государства – Азербайджан, а также Турция, чью интеграцию в Евросоюз в Брюсселе давно уже "забраковали".

"И теперь мы видим попытки провести на Южном Кавказе разделительные линии, - подчеркнул президент Алиев. - В связи с этим многие люди в Азербайджане считают, что в условиях, когда европейские институты очень близко воспринимают на Южном Кавказе Грузию и Армению, а Азербайджан, наоборот, демонизируют, единственный путь выхода — это наша исламская религия".

Другими словами, глава государства дал ясно понять, что иначе и политическая элита, и азербайджанский обыватель эту ситуацию уже не воспринимают.

Нехристианские Турция и Азербайджан на мушке

И второе условие Ильхама Алиева - не мешать Азербайджану устанавливать суверенитет над своей суверенной территорией. Что подразумевает комплексное усиление систем безопасности по всему периметру границ.    

"Украина хочет восстановить свою территориальную целостность, - отметил Ильхам Алиев. – В результате, Германия и другие страны отправляют оружие в Украину. Все вы заявляете, что Украина должна обеспечить свою территориальную целостность. А как же наша территориальная целостность?! Разве этот вопрос менее важен, чем вопрос Украины? Поэтому, здесь четкое условие: если вы не помогаете Азербайджану военно-техническим способом (а напротив, Франция оказывает такую поддержку Армении), то, как минимум, не мешайте нам в политическим плане. Либо поддерживайте. Других вариантов нет». 

Скромный экономический базис 

В плоскости экономики, интересы Азербайджана сводятся к получению дополнительных инвестиций и привлечению проектов ведущих европейских компаний. Что, по словам главы государства, совпадает с интересами Германии, стремящимися усилить свое влияние на Южном Кавказе.

Как свидетельствует практика экономических отношений Азербайджана и Франции, вопросы нефтегазовой добычи и экспорта стратегически важных для жизнеобеспечения ресурсов, предусмотрительно выводятся из-под ударов возможных политических столкновений (несмотря на откровенно проармянскую политику официального Парижа, летом 2023 года французский гигант TotalEnergies и азербайджанский SOCAR начали совместно разрабатывать газоносное месторождение "Апшерон" для внутреннего рынка Азербайджана).

Вопросы нефтегазовой добычи и экспорта предусмотрительно выводятся из-под ударов возможных политических столкновений между Францией и Азербайджаном

Группа немецких компаний так же хотела бы расширить свое присутствие в Азербайджане, а потому совместно с Кабинетом министров нашей страны подтвердила взаимную заинтересованность в инвестициях в сферы промышленности и строительства, в развитии транспорта, логистики и связи, а также в создание новых объектов генерации ветряных электростанций.

В 2023 году товарооборот между Азербайджаном и Германией возрос на 45,4 процента, хоть все еще не превышает скромные 1,8 миллиарда долларов в год. При этом, в Азербайджане успешно работает около 180 (!) немецких компаний, существует множество связей на уровне индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Так, например, в Азербайджан из ФРГ увеличился ввоз частных автомобилей с бензиновыми двигателями объемом от 1.500 до 3.000 кубических сантиметров на общую сумму 34,1 миллиона евро (рост в 2,2 раза). Многие из этих автомобилей эксплуатируются в Баку в качестве такси.

Ну, а теперь чуть подробнее о лидерах бизнес-сообщества ФРГ, представленных в прибывшей в Баку делегации. Костяк составили компании газовой энергетики и логистики, цель которых - определить потенциал Азербайджана для своих перспективных задач. 

И, конечно же, богатая энергетика!

Концерн Uniper, который управляет в Германии критически важной энергетической инфраструктурой и играет центральную роль в поставках электроэнергии и природного газа. Именно этот концерн столкнулся с глубоким кризисом и больше всех пострадал в результате подрыва в сентябре 2022 года газопровода "Северный поток-1" и повреждения одной из ниток "Северный Поток-2".

В результате, в декабре 2022 года Uniper был национализирован. Официальный предлог был сформулирован, как "вмешательство государства для обеспечения энергетических поставок в страну".

Сам концерн Uniper пожаловал!

VNG. Еще одна энергетическая компания, имеющая важное значение для экономики ФРГ. Она управляет пятью подземными хранилищами газа общей емкостью 2,4 миллиарда кубометров. Два самых крупных хранилища расположены в Бад-Лаухштадте и Бернбурге. Компания VNG является третьим в ФРГ по величине импортером природного газа, седьмой по мощности энергетической компанией и второй по величине энергетической компанией в Восточной Германии.

Что интересует энергокомпании ФРГ в Азербайджане?

Прежде всего, отметим, что дотягивать ответвления Трансанатолийского газопровода до Германии пока никто не планирует. Хотя в будущем, в случае увеличения объемов добычи азербайджанского газа, такой вариант не исключен. 

Сейчас же, наибольший интерес для Германии следует искать во взаимодействии с SOCAR Trading – азербайджанской компанией, расширяющей торговлю партиями сжиженного природного газа (СПГ), которые она приобретает на бирже у различных производителей.

В частности, в январе-апреле 2022 года это подразделение SOCAR реализовало на международных рынках 2,01 млрд кубометров СПГ. При этом, у SOCAR есть инвестиционные планы по строительству работающих на СПГ энергогенерирующих станций в ряде государств Евразии и, следовательно, все шансы стать перспективным партнёром для энергокомпаний ФРГ. 

Касаясь темы азербайджанских месторождений, германские концерны могли бы привлечь последующие фазы развития газовых месторождений "Шах-Дениз", "Апшерон", "Умид", а также пласты на месторождении "Азери-Чыраг-Гюнешли".

Безусловно, стартовые объемы ежегодной добычи здесь не так велики, как у российских поставщиков, однако они имеют тенденцию к росту, к тому же, они "политически" одобрены для приобретения комиссарами Евросоюза.

Есть и логистика. А как же без связи?

В составе германской делегации в Баку были также Генрих Керстгенс, директор правления по проектам транспортно-логистического гиганта Rhenus Group, и Филип Свеенс, исполнительный директор HHLA International Rhenus Group - глобальной логистической компания с годовым оборотом 8,6 миллиарда евро.

Отметим, что система Rhenus имеет более 1.120 офисов по всему миру, в которых работает около 39.000 человек.

В период с 2019 по 2023 годы HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG перемещала ежегодно от 6,4 до 7,6 миллиона TEU (единица обозначения 20-футового контейнера – ред.) Для сравнения, грузооборот HHLA превышает по объему показатель перевалки на контейнерных терминалах в портах России (в 2023 году он составил 4,72 миллиона TEU).

Генрих Керстгенс, директор правления по проектам транспортно-логистического гиганта

В июне 2018 года HHLA скупила акции крупнейшего эстонского терминального оператора Transiidikeskuse AS. По состоянию на 2019 год, HHLA также владела контейнерным терминалом в порту Одессы.

В данном случае, в отличие от азербайджанского нефтегазового сектора, логистический комплекс на Каспии должен доказать свою перспективность для европейских инвестиций. Каспийским транспортным магистралям как в широтном, так в меридианном направлениях, нужен единый оператор. И германские компании с их огромным опытом могли бы сыграть в этой сфере позитивную роль. Не случайно, лидерам германской логистики показали возможности свободной экономической зоны "Алят". 

И в завершении, ещё одна компания в составе делегации ФРГ – это Rohde & Schwarz, лидер в сфере коммуникаций и цифровой связи.

Эта компания разрабатывает и производит широкий спектр устройств обеспечения цифровой связи для промышленности, операторов инфраструктуры и государственных учреждений (беспроводная связь, радиочастотные испытательно-измерительные системы, вещание и мультимедийный контент, управление воздушным движением, военная радиосвязь и кибербезопасность).

В 2022-2023 финансовом году чистый доход компании Rohde & Schwarz, имеющей офисы и штат сотрудников в более чем 70 странах мира, составил 2,78 миллиарда евро.

Михаэль Хармс. Бизнесмен, который хорошо знает постсоветское пространство

Хармс знает, что такое постсоветское пространство

Напомним, что делегация бизнес-сообщества ФРГ находилась в Азербайджане под эгидой Восточного комитета германской экономики. Это - мощная лоббистская организация, продвигающая интересы германского бизнеса во многих странах. Прежде она вела активную деятельность в России, которая была свернута после вторжения РФ в Украину.

Михаэль Хармс, председатель Восточного комитета экономики ФРГ, хорошо знаком с ведением бизнеса на постсоветском пространстве. Около пяти лет он вначале работал, а затем и возглавлял внешнеторговую палату Россия-ФРГ и, будучи членом Социал-демократической партии Германии, имеет хорошие контакты с ее руководством.

Таким образом, Азербайджан, четко понимающий направление поисков немецкого бизнеса, который стремится компенсировать на постсоветском пространстве соглашения и сделки, потерянные после разрыва экономических связей с Россией, имеет все возможности обрести мощного и влиятельного партнёра в лице Федеративной Республики Германия, которую принято называть «экономическим локомотивом Евросоюза».