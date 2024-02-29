Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 15:55

На прошедшей неделе Германия завершила первый раунд переговоров с высшим руководством и членами правительства Азербайджана, который может получить в лице Германии нового, влиятельного партнёра и добиться ситуации, при которой Евросоюз будет позиционировать себя перед официальным Баку не только колониально мотивированной Францией, но и прагматичной Германией. Для реализации этого сценария дело за малым – Берлин должен выполнить условия Баку.

Немцы постучались в дверь Баку Спустя две недели после серии встреч Ильхама Алиева с канцлером Германии Олафом Шольцем и представителями бизнес-элиты ФРГ, состоявшихся на полях Мюнхенской конференции по безопасности, глава государства уже в Баку принял делегацию бизнес-сообщества Германии, во главе с председателем Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом. Делегация Федеративной Республики Германии в столице Азербайджане представляла интересы почти сорока таких ведущих компаний, как Uniper Global Commodities SE, Rhenus Group, VNG, Rohde & Schwarz, HHLA International и другие. Параллельно в Берлине завершился первый этап трёхсторонней встречи глава МИД Азербайджана и Армении при посредничестве МИД Германии, обсудивших ключевые вопросы проекта соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией". Отметим, что в подготовке этого соглашения берлинский раунд не дал сколько-нибудь существенного прорыва. Как пояснил на панельной дискуссии в рамках III Дипломатического форума в Анталье помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, "…Азербайджан ожидает разъяснений от Армении по правовым и конституционным документам, в которых все еще присутствует элемент "Миацума", а также другие территориальные претензии".

В то же время, в кратком резюме экспертов отмечена конструктивность и позитивная атмосфера азербайджано-германского раунда в Баку. По их мнению, если политическая элита ФРГ проявит должный рационализм, то участию Германии в азербайджанских проектах, скорее всего, будет дан «зелёный свет». Нет никаких сомнений в том, что Берлин и Париж, стремящиеся вытеснить Россию из Южного Кавказа и стать организаторами армяно-азербайджанского мирного диалога, работают в тесной связке. Но если Франции откровенно враждебна интересам азербайджанской стороны, то Берлин придерживается относительно нейтральной позиции. Другое дело, что Азербайджан в лице Ильхама Алиева – это тот самый учитель истории и одновременно преподаватель логики, способный протестировать готовность политической элиты ФРГ быть не просто нейтральным арбитром, а продвигать справедливые формулы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Вот почему, основная встреча на азербайджано-германском треке была не в Берлине на министерских консультациях глав МИД Армении и Азербайджана, в ходе которых Анналена Бербок пытается войти в курс дела, а именно в Баку, где Ильхам Алиев вначале изложил перед капитанами германского бизнеса свое видение региональной ситуации, после чего выдвинул условия взаимодействия по немецким бизнес-проектам. Два условия лидера Азербайджана В первую очередь, отказаться от идеологических шаблонов, порождающих двойные стандарты.

Ильхам Алиев напомнил представителям членам делегации ФРГ, что именно с подачи депутата Бундестага от Социал-демократической партии Германии, кстати, возглавляемой канцлером Шольцем, Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла решение лишить Азербайджан права голоса. И поскольку в политической системе Германии, как подчеркнул президент, партийная дисциплина находится на достаточно высоком уровне, вряд ли доклад рядового депутата Бундестага был его личным экспромтом. А отсюда, собственно, и вопрос, способны ли политики ФРГ не поддаваться «доминирующим» тенденциям и проявить на азербайджанском направлении стратегический прагматизм? По словам Ильхама Алиева, Баку воспринимает нынешнюю политику Евросоюза, как форму мобилизации европейского сообщества на противостояние с мусульманскими государствами. Президент напомнил немецким гостям, что членами ПАСЕ являются только два нехристианских государства – Азербайджан, а также Турция, чью интеграцию в Евросоюз в Брюсселе давно уже "забраковали". "И теперь мы видим попытки провести на Южном Кавказе разделительные линии, - подчеркнул президент Алиев. - В связи с этим многие люди в Азербайджане считают, что в условиях, когда европейские институты очень близко воспринимают на Южном Кавказе Грузию и Армению, а Азербайджан, наоборот, демонизируют, единственный путь выхода — это наша исламская религия". Другими словами, глава государства дал ясно понять, что иначе и политическая элита, и азербайджанский обыватель эту ситуацию уже не воспринимают.

И второе условие Ильхама Алиева - не мешать Азербайджану устанавливать суверенитет над своей суверенной территорией. Что подразумевает комплексное усиление систем безопасности по всему периметру границ. "Украина хочет восстановить свою территориальную целостность, - отметил Ильхам Алиев. – В результате, Германия и другие страны отправляют оружие в Украину. Все вы заявляете, что Украина должна обеспечить свою территориальную целостность. А как же наша территориальная целостность?! Разве этот вопрос менее важен, чем вопрос Украины? Поэтому, здесь четкое условие: если вы не помогаете Азербайджану военно-техническим способом (а напротив, Франция оказывает такую поддержку Армении), то, как минимум, не мешайте нам в политическим плане. Либо поддерживайте. Других вариантов нет». Скромный экономический базис В плоскости экономики, интересы Азербайджана сводятся к получению дополнительных инвестиций и привлечению проектов ведущих европейских компаний. Что, по словам главы государства, совпадает с интересами Германии, стремящимися усилить свое влияние на Южном Кавказе. Как свидетельствует практика экономических отношений Азербайджана и Франции, вопросы нефтегазовой добычи и экспорта стратегически важных для жизнеобеспечения ресурсов, предусмотрительно выводятся из-под ударов возможных политических столкновений (несмотря на откровенно проармянскую политику официального Парижа, летом 2023 года французский гигант TotalEnergies и азербайджанский SOCAR начали совместно разрабатывать газоносное месторождение "Апшерон" для внутреннего рынка Азербайджана).

Группа немецких компаний так же хотела бы расширить свое присутствие в Азербайджане, а потому совместно с Кабинетом министров нашей страны подтвердила взаимную заинтересованность в инвестициях в сферы промышленности и строительства, в развитии транспорта, логистики и связи, а также в создание новых объектов генерации ветряных электростанций. В 2023 году товарооборот между Азербайджаном и Германией возрос на 45,4 процента, хоть все еще не превышает скромные 1,8 миллиарда долларов в год. При этом, в Азербайджане успешно работает около 180 (!) немецких компаний, существует множество связей на уровне индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Так, например, в Азербайджан из ФРГ увеличился ввоз частных автомобилей с бензиновыми двигателями объемом от 1.500 до 3.000 кубических сантиметров на общую сумму 34,1 миллиона евро (рост в 2,2 раза). Многие из этих автомобилей эксплуатируются в Баку в качестве такси. Ну, а теперь чуть подробнее о лидерах бизнес-сообщества ФРГ, представленных в прибывшей в Баку делегации. Костяк составили компании газовой энергетики и логистики, цель которых - определить потенциал Азербайджана для своих перспективных задач. И, конечно же, богатая энергетика! Концерн Uniper, который управляет в Германии критически важной энергетической инфраструктурой и играет центральную роль в поставках электроэнергии и природного газа. Именно этот концерн столкнулся с глубоким кризисом и больше всех пострадал в результате подрыва в сентябре 2022 года газопровода "Северный поток-1" и повреждения одной из ниток "Северный Поток-2". В результате, в декабре 2022 года Uniper был национализирован. Официальный предлог был сформулирован, как "вмешательство государства для обеспечения энергетических поставок в страну".

VNG. Еще одна энергетическая компания, имеющая важное значение для экономики ФРГ. Она управляет пятью подземными хранилищами газа общей емкостью 2,4 миллиарда кубометров. Два самых крупных хранилища расположены в Бад-Лаухштадте и Бернбурге. Компания VNG является третьим в ФРГ по величине импортером природного газа, седьмой по мощности энергетической компанией и второй по величине энергетической компанией в Восточной Германии. Что интересует энергокомпании ФРГ в Азербайджане? Прежде всего, отметим, что дотягивать ответвления Трансанатолийского газопровода до Германии пока никто не планирует. Хотя в будущем, в случае увеличения объемов добычи азербайджанского газа, такой вариант не исключен. Сейчас же, наибольший интерес для Германии следует искать во взаимодействии с SOCAR Trading – азербайджанской компанией, расширяющей торговлю партиями сжиженного природного газа (СПГ), которые она приобретает на бирже у различных производителей. В частности, в январе-апреле 2022 года это подразделение SOCAR реализовало на международных рынках 2,01 млрд кубометров СПГ. При этом, у SOCAR есть инвестиционные планы по строительству работающих на СПГ энергогенерирующих станций в ряде государств Евразии и, следовательно, все шансы стать перспективным партнёром для энергокомпаний ФРГ. Касаясь темы азербайджанских месторождений, германские концерны могли бы привлечь последующие фазы развития газовых месторождений "Шах-Дениз", "Апшерон", "Умид", а также пласты на месторождении "Азери-Чыраг-Гюнешли". Безусловно, стартовые объемы ежегодной добычи здесь не так велики, как у российских поставщиков, однако они имеют тенденцию к росту, к тому же, они "политически" одобрены для приобретения комиссарами Евросоюза. Есть и логистика. А как же без связи? В составе германской делегации в Баку были также Генрих Керстгенс, директор правления по проектам транспортно-логистического гиганта Rhenus Group, и Филип Свеенс, исполнительный директор HHLA International Rhenus Group - глобальной логистической компания с годовым оборотом 8,6 миллиарда евро. Отметим, что система Rhenus имеет более 1.120 офисов по всему миру, в которых работает около 39.000 человек. В период с 2019 по 2023 годы HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG перемещала ежегодно от 6,4 до 7,6 миллиона TEU (единица обозначения 20-футового контейнера – ред.) Для сравнения, грузооборот HHLA превышает по объему показатель перевалки на контейнерных терминалах в портах России (в 2023 году он составил 4,72 миллиона TEU).

В июне 2018 года HHLA скупила акции крупнейшего эстонского терминального оператора Transiidikeskuse AS. По состоянию на 2019 год, HHLA также владела контейнерным терминалом в порту Одессы. В данном случае, в отличие от азербайджанского нефтегазового сектора, логистический комплекс на Каспии должен доказать свою перспективность для европейских инвестиций. Каспийским транспортным магистралям как в широтном, так в меридианном направлениях, нужен единый оператор. И германские компании с их огромным опытом могли бы сыграть в этой сфере позитивную роль. Не случайно, лидерам германской логистики показали возможности свободной экономической зоны "Алят". И в завершении, ещё одна компания в составе делегации ФРГ – это Rohde & Schwarz, лидер в сфере коммуникаций и цифровой связи. Эта компания разрабатывает и производит широкий спектр устройств обеспечения цифровой связи для промышленности, операторов инфраструктуры и государственных учреждений (беспроводная связь, радиочастотные испытательно-измерительные системы, вещание и мультимедийный контент, управление воздушным движением, военная радиосвязь и кибербезопасность). В 2022-2023 финансовом году чистый доход компании Rohde & Schwarz, имеющей офисы и штат сотрудников в более чем 70 странах мира, составил 2,78 миллиарда евро.