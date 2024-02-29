ЦАХАЛ опровергает

"Армия обороны Израиля завершила первоначальную проверку несчастного случая, в котором мирные жители Газы были задавлены насмерть и пострадали, пока бежали к конвою с помощью. Наша первоначальная проверка подтвердила, что со стороны Армии обороны Израиля не производилось никаких ударов в направлении конвоя с помощью. Большинство палестинцев погибли или пострадали в результате давки", - заявил Хагари, видеозапись выступления которого распространила армейская пресс-служба.

Армия Израиля пока не нашла подтверждений тому, что ее военнослужащие стреляли по толпе у гуманитарного конвоя в секторе Газа, большинство людей погибли из-за давки, но были зафиксированы выстрелы по отдельным мародерам, которые могли представлять угрозу для израильтян. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

Вместе с тем он отметил, что военные, помимо предупредительных выстрелов в воздух, о которых сообщалось ранее, открывали и огонь в направлении отдельных мародеров, которые, по оценке израильских сил, могли представлять для них угрозу.

"Опираясь на данные, которые мы получили от командиров и действующих на земле сил, наша первоначальная проверка показала, что вслед за предупредительными выстрелами, произведенными для разгона толпы, и после того, как наши силы начали отходить, несколько мародеров приблизились к нашим войскам и создали для них непосредственную угрозу. Согласно первоначальной проверке, солдаты ответили [огнем] в направлении нескольких лиц", - проинформировал представитель армии.

Хагари заверил, что армия Израиля продолжит тщательное расследование этого инцидента, чтобы установить все обстоятельства случившегося и предотвратить подобные ситуации в будущем. "Армия Израиля продолжит информировать общественность о ходе этой проверки", - сказал он.