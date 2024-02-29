Турецкие бизнесмены будут «бороться» за Россию

Ряд бизнесменов из Турции собирается подать судебные иски в отношении чиновников из США, которые угрожали им санкциями за торговлю с Россией. Об этом 3 марта пишет газета Aydınlık.

«Опрошенные нами турецкие бизнесмены заявили, что готовятся подать судебные иски против американских чиновников, которые посещают компании и финансовые учреждения и угрожают внести их в санкционный список», — отмечает издание. Также предприниматели из Турции планируют подать иск против банков, передающих «всю информацию» Соединенным Штатам и блокирующих переводы денежных средств.

Турецкое издание уточняет, что американское Министерство торговли удалило все данные о дипломатах в генконсульстве в Стамбуле, которые угрожали компаниям санкциями.