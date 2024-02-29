Израиль и ХАМАС не договорились

ХАМАС и Израиль прервали переговоры о прекращении огня, сообщает Times of Israel.

Ранее стало известно, что в ХАМАС согласились на перемирие и были готовы вылететь в Каир для обсуждения этого вопроса с израильской стороной.

При этом ХАМАС отказался выдать Иерусалиму список живых израильских заложников и указать, сколько палестинских заключенных Израиль должен освободить за каждого заложника. Израиль в ответ не направил делегацию в Каир.