Половина американцев недовольна Байденом

Каждый десятый сторонник американского президента Джо Байдена на выборах 2020 года теперь намерен отдать голос за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения, проведенные газетой The New York Times совместно с Сиенским колледжем.

Согласно опросам, Дональда Трампа готовы поддержать 97% проголосовавших за него в 2020 году, и почти никто из его прошлых сторонников не решил перейти в лагерь нынешнего президента. Однако за Джо Байдена готовы проголосовать только 83% прошлых избирателей, причем 10% признались, что теперь поддерживают Трампа.

Кроме того, результаты опроса показывают недовольство американцев политикой действующей администрации. 47% жителей США считают, что их президент не справляется со своими обязанностями. Лишь четверть опрошенных считают, что Соединенные Штаты движутся в правильном направлении. Среди основных проблем участники опроса выделяют экономическую ситуацию.