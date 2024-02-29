В Молдове ответили Лаврову

В Министерстве иностранных дел Молдовы ответили на нападки главы МИД РФ Сергея Лаврова из-за так называемого Приднестровья. Кишинев заявил, что "Лавров и кремлевский режим не имеют морального права читать лекции о демократии и свободе".

"Страна, которая сажает в тюрьмы оппозиционных политиков и убивает их, необоснованно нападает на своих соседей, не может предложить миру ничего, кроме крови и боли", – цитирует заявление молдавского внешнеполитического ведомства издание NewsMaker.

Дипломаты указали, что Приднестровье пользуется преимуществами экономической интеграции с ЕС, ведь более 70% товаров Тирасполь экспортирует в страны Евросоюза.

"Молдова – демократическое государство, для которого свобода и уважение к правам человека являются основополагающими ценностями. Мы строим европейское будущее, чтобы все наши граждане, независимо от языка и этнической принадлежности, жили в мире и процветании", – заявили в МИД Молдовы.