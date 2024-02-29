Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 18:26

Правительство Кубы впервые за многие годы обратилось к ООН с криком о помощи. Ее сигнал «Спасите наши души!» стал следствием катастрофического положения с продовольствием на острове. В первую очередь это связано с огромной нехваткой молока для детей. В течение десятилетий обеспечение молоком всех детей было краеугольным камнем всей продовольственной программы Кубы, которой ее революционные власти очень гордились. По ней каждый ребенок в возрасте до 7 лет получал 1 литр молока в месяц.

Но сейчас эта привилегия осталась позади. Крестьяне говорят, что коровы истощены до предела и не хотят давать молока. Организация ООН под названием Всемирная продовольственная программа уже довольно давно помогает Кубе. Только в феврале она направила на остров 144 тонны порошкового молока. Однако его хватило лишь для 48 тысяч детей двух провинций Кубы — Гаваны и Пинар-дель-Рио, то есть молоко получили всего 6 процентов детского населения страны. Власти говорят, что им нужно получать 2 тысячи тонн молока ежемесячно, чтобы удовлетворить потребности страны в этом продукте. На помощь пришли отдельные страны Западного полушария. В минувшую пятницу орган Компартии газета «Гранма» сообщила, что в ближайшие дни на Кубу прибудет сухогруз из Бразилии с 375 тоннами сухого молока. Молоко пообещала дать Канада и другие страны. Но в лидерах – США, которые поставят Кубе 500 тонн порошкового молока.

А как же пресловутая империалистическая блокада «острова Свободы»? Она существует только в головах и на языках государственных функционеров. Нынешний президент Мигель Диас-Канель каждую речь на любом международном форуме начинает с традиционной мантры о том, как страдают кубинцы от этой «преступной блокады». Торгово-экономические ограничения США, разумеется, существуют, но они не распространяются на продукты питания. Куба получает из Америки в первую очередь куриное мясо — один из главных продуктов питания кубинцев. По последним имеющимся в доступности данным, только за первый триместр 2022 года американский экспорт «ножек Байдена» составил 87 тысяч тонн на сумму 74.4 миллиона долларов. А за прошлый год поставки куриного мяса оцениваются в 279 миллионов. Кроме того, на остров поступает американское соевое масло (на 12.7 миллиона ежегодно), мука, свежие фрукты и другие продукты. Такая вот своеобразная «блокада». Независимая кубинская газета «14 с половиной», единственная в своем роде, сообщает, что в стране накоплены значительные запасы муки. Но при этом она куда-то девается, и в стране наблюдается дефицит хлеба (об этом говорил в недавнем интервью haqqin.az известный российский журналист Михаил Кожухов). А мои знакомые с Кубы пишут мне, что выдача хлеба по карточкам временно сокращается, и булки будут давать по карточкам лишь детям до 14 лет. А дальше, если хотите, покупайте за доллары. Кроме того, в обычную муку будут добавлять тыквенное пюре и муку из местного корнеплода - юкки.

И, конечно, яйца, куда же без них? По сообщению Министерства сельского хозяйства, в 2023 году в стране было произведено на 1 миллион яиц меньше, чем в году предыдущем. Так что и с яйцами Куба также надеется на помощь извне, как и в недавнем прошлом ее друг и союзник - Россия. На дефицит продовольствия наложилось анонсированное властями повышение цены на бензин в пять раз, о чем также сообщал наш сайт. Власти сначала заявили об этом, потом испугались и решили повысить всего на 20 процентов. Но в конечном итоге вернулись к прежнему варианту, и в минувшую пятницу все кубинские водители вынуждены были проклинать руководителей страны и судьбу-злодейку. Министр финансов страны Владимир Регейро выступил по национальному телевидению и признал, что это решение далось правительству нелегко. Однако, по его словам, у властей «не было другого выхода, чтобы исправить экономические искажения». На самом деле эти «искажения» существуют на Кубе уже шесть десятков лет. И они вызваны отнюдь не блокадой империалистов, а навязанной стране братьями Кастро чудовищно неэффективной моделью казарменного социализма, при которой у людей вообще нет смысла работать на госпредприятиях, а крестьянам что-либо производить за гроши. Министр признал, что столь резкое повышение цен на бензин неизбежно приведет к высокой инфляции. Верно, американский доллар сразу же подскочил на 4 песо, и теперь он стоит 314 песо. Средняя пенсия в стране составляет 1528 песо, то есть она равна пяти долларам.