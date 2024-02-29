Молодежь Армении должна понять, что премьер-министр страны Никол Пашинян – «предатель армянского народа» и ведет Армению к «полному уничтожению», заявила российская пропагандистка Маргарита Симоньян, выступая на Всемирном фестивале молодежи.

«Если он будет оставаться у власти, молодежь и старшее поколение Армении будут продолжать его поддерживать, то не будет никакой Армении в течение лет пяти», - сказала Симоньян.