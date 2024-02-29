Какое участие спецслужбы Израиля принимали в создании ХАМАС? И почему впоследствии Израиль потерял связь с террористической организацией? Израиль намеренно пропустил удар ХАМАС 7 октября? И кто расстрелял спецподразделение «Текила», которое спешило на помощь израильтянам у границы с сектором Газа?..

Накопилось множество безответных вопросов вокруг причин, вызвавших новый виток бесконечной войны между Израилем и Палестиной.

Однако у известного израильского аналитика, эксперта Института исследований национальной безопасности (INSS) Саймона Циписа своя версия событий. Аналитик пытался представить эту версию событий западным СМИ, но коллеги по каким-то причинам отказались выслушать другую правду.

Аналитик Саймон Ципис стал гостем студии haqqin.az в Хайфе и ответил на вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева. Представляем вашему вниманию видеобеседу.

Напомним, в настоящее время съемочная группа haqqin.az работает в горячих точках в Израиле и готовит серию репортажей с израильско-ливанской границы.

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