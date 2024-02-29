Россия сбросила авиабомбу на центр города Курахово в Донецкой области. В результате авиаудара пострадали 16 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Курахово попало под огонь сегодня в обед. Враг попал в самый центр города, повредил по меньшей мере 15 многоэтажек. По предварительной информации, россияне использовали управляемую авиабомбу», - рассказал Филашкин.

«На месте преступления работают представители местных властей, полиция и спасатели», - добавил глава ОВА.