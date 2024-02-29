Уничтожен внук лидера «Хезболлы»

2 марта в результате авиаударов израильской армии по Южному Ливану ликвидировано 6 боевиков радикального шиитского движения «Хезболла». По информации сирийского новостного сайта «Голос столицы», среди них был внук лидера организации Насраллы - Аббас Ахмед Халил.

8 января в результате авиаударов ВВС Израиля по Южному Ливану был ликвидирован высокопоставленный командир «Хезболлы» Висам ат-Тавиль. Он был шурином (брат жены) Насраллы. Помимо этого, 24 января одним из ликвидированных в результате авиаударов ВС США по 3 объектам в Ираке был зять Насраллы.