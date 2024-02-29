Глава Минобороны Германии об информационной войне России

Министр обороны Борис Писториус прокомментировал публикацию Кремлем перехваченного телефонного разговора немецких офицеров, в котором обсуждались возможные поставки ракет Taurus Украине и нанесение удара по Крымскому мосту.

Как пишет Bild, Писториус заявил, что российский президент ведет информационную войну против Германии. По словам министра обороны, это гибридная атака России, целью которой является "подорвать решимость".

Писториус также сказал, что он немедленно приказал провести полное расследование инцидента с целью выяснить полномочия офицеров и корректность выбора средства коммуникации – платформы Webex.

Министр обороны ФРГ призвал не вестись "на уловки Путина" и рассматривать произошедшее в более широком контексте: не случайно Россия обнародовала запись в конце недели, которая была полна критических событий для Кремля.

"Нельзя позволять Путину "разлучить нас", - сказал Писториус, заявив, что бурная реакция сейчас - это именно то, чего хочет добиться российский президент.

Министр обороны ФРГ заявил, что кроме опубликованной записи разговора офицеров Бундесвера ему неизвестно на текущий момент о других утечках информации. Он рассчитывает, что первые результаты проверки в связи с публикацией разговора военных будут в начале следующей недели.

Писториус также отметил, что на опубликованной записи офицеры обсуждали различные сценарии, и это не означает "зеленого света" для передачи Киеву ракет Taurus.