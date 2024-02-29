Французский министр рассказал о фантазии Путина

Борьба украинцев против России - это и борьба Европейского Союза. Сопротивляясь захватчику, они борются за безопасность Европы и Франции, ведь «имперская фантазия» Владимира Путина явно не ограничивается Украиной. Об этом в интервью Le Journal du Dimanche сказал министр по европейским делам Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, пригласив двадцать семь глав государств и правительств в Париж, президент Франции Эммануэль Макрон продемонстрировал единство и решимость этих стран делать «больше, лучше и иначе» для удовлетворения потребностей украинского сопротивления.

«Было бы серьезной ошибкой исключить обсуждение наших вариантов. Запад был бы виноват в том, что поддался духу капитуляции. Наша стойкость против Владимира Путина является залогом нашей безопасности», - подчеркнул политик.

Он также отметил, что европейская оборона должна выйти из-под «зонтика» НАТО, поскольку европейская оборона «с началом российской агрессии в Украине приобрела совершенно новое измерение».

«В частности, благодаря Европейскому фонду мира, который сделал возможным финансирование подготовки украинских военных, передачу военной техники Украине и позволяет осуществлять совместные закупки и производственные операции», - подчеркнул Барро.