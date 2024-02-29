Азербайджанский боксер с победы стартовал на лицензионном турнире

В итальянском городе Бусто-Арсицио стартовал первый мировой олимпийский квалификационный турнир по боксу. В первый день соревнований к борьбе присоединился спортсмен сборной Азербайджана Ниджат Гусейнов (51 кг).

Двукратному чемпиону Европы в 1/32 финала противостоял Дипак Дипак (Индия). Гусейнов в напряженной борьбе победил бронзового призера прошлого чемпионата мира со счетом 3:2 (29:28, 28:29, 29:28, 27:30, 29:28).

Во втором бою азербайджанский боксер встретится c Cахилем Алахвердовым (Грузия). Бой состоится 6 марта.

Отметим, что во второй день турнира на ринг выйдут еще два представителя Азербайджана.