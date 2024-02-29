Украина скоро получит снаряды из Чехии

По его словам, в закупке боеприпасов для ВСУ участвуют несколько европейских стран, однако он не уточнил, какие именно. Йиреш также не раскрыл, из чьих запасов будут осуществляться поставки, отметив, что эта информация станет публичной после прибытия снарядов в Украину.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что республика нашла 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм, которые могут быть переданы ВСУ в течение нескольких недель, если союзники выделят на это средства. По данным Financial Times, теперь ЕС экстренно ищет на эти цели $1,5 млрд.

К инициативе присоединились Нидерланды, которые согласились предоставить €100 млн. Бельгия обещала выделить €200 млн. Канада заявила о готовности дать $22 млн, сообщал CBC News. Помимо этого, предложение Чехии поддержали Дания, Великобритания и Швеция.

Источники Der Spiegel утверждали, что вопросами закупки снарядов для Украины также занимается Германия, которая ведет тайные обсуждения с Индией. Утверждалось, что последняя располагает «сотнями тысяч» артиллерийских снарядов и может продать их через посредников, чтобы не портить отношения с Россией. Аналогичные сделки могут быть заключены с арабскими странами, государствами Африки и Балкан. Источники Politico также называли в числе вероятных поставщиков Южную Корею, Турцию и ЮАР.

По оценкам западных спецслужб, Украина исчерпает свои запасы снарядов к июню или даже раньше. Из-за прекращения военной помощи со стороны США, которые с осени не могут согласовать пакет на $61,4 млрд для Киева, украинская армия начала испытывать «острую нехватку» артиллерии и стала экономить боеприпасы на поле боя. На десять выстрелов с российской стороны ВСУ могут ответить только одним. Президент Владимир Зеленский предупреждал, что без поддержки Запада украинские военные будут вынуждены отступать.

По оценке военных, Украине нужно 200 тысяч снарядов в месяц, чтобы полноценно сражаться и иметь возможность противостоять России. Это около 6,7 тысячи выстрелов в день.

Между тем за последние полгода Россия получила от Северной Кореи 3 млн артиллерийских снарядов, утверждал глава Минобороны Южной Кореи Син Вон Сик. 1 марта стало известно, что в поставках возникла пауза.