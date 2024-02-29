Тайваньские школьники смогут брать отпуск

Тайваньские школы с марта начнут предлагать учащимся отпуска для защиты психического здоровья. Старшеклассники смогут подавать заявки на получение до трех выходных дней в каждом семестре, полных или неполных, без подтверждения необходимости, но с разрешения родителей.

Схема была разработана в ответ на растущую обеспокоенность властей проблемами психического здоровья среди молодежи Тайваня. В период с 2014 по 2022 год уровень самоубийств в стране среди молодых людей от 15 до 24 лет более чем удвоился, несмотря на то, что общий показатель снизился. Минздрав Тайваня сообщал, что число суицидов в стране в 2022 году достигло трехлетнего пика (3787 случаев).