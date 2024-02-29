Российский пассажирский самолет едва не разбился

Boeing 737-800 российской авиакомпании «Победа» со 168 пассажирами едва не потерпел крушение во время посадки в аэропорту Сочи. Согласно заключению комиссии, крен самолета достигал 49 градусов, а у пилотов из-за нагрузки утратилась возможность адекватно реагировать на ситуацию.

23 декабря 2023 года самолет «Победы» совершал рейс из Казани в Сочи. Уже при заходе на посадку борт попал в сильную грозу. Согласно расшифровке переговоров, 27-летний второй пилот несколько раз предлагал 50-летнему командиру уйти на второй круг.

При уходе на второй круг самолет летел на слишком маленькой скорости, что также могло привести к необратимым последствиям.

В итоге, по версии комиссии, неграмотные действия экипажа привели к кратковременной потере управления воздушным судном, а нагрузка на экипаж возросла настолько, что «его способность анализировать поступающую информацию и адекватно на нее реагировать утратилась».

Благодаря механическим действиям пилотам все же удалось выправить ситуацию и увести самолет на дополнительный аэродром.

После расследования командир был переведен во вторые пилоты без права восстановления в качестве КВС.