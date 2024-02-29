Зеленский об уничтоженных российских самолетах

Украинские военные с февраля этого года сбили 15 российских военных самолетов. Семь из них - только за последнюю неделю, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Нам удалось только за эту неделю сбить семь российских военных самолетов. Именно тех, которые сбрасывают эти бомбы и убивают. С начала февраля Россия потеряла 15 военных самолетов. Это правильная динамика их потерь", - сказал глава государства.

Как отметил Зеленский, чем больше у украинских военных будет возможностей сбивать вражескую авиацию и уничтожать российскую логистику на оккупированных территориях, тем больше украинских жизней будет спасено.

"Мы можем сбивать больше российской военной авиации и уничтожать еще больше российской логистики на нашей оккупированной территории. Вопрос только в соответствующем оружии, которое есть у партнеров и может быть передано Украине", - добавил он.

С февраля украинские военные стали часто уничтожать российскую боевую авиацию. В основном это самолеты Су-34 и Су-35, однако в феврале россияне потеряли и самолет-разведчик А-50, летавший над Азовским морем.