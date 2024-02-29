Китайцы решили прекратить войну в Украине

Представитель Китая Ли Хуэй начал свое турне по урегулированию в Украине. Сегодня он прибыл в Москву и заявил, что «переговоры - единственный способ положить конец боевым действиям в Украине».

Китайский дипломат встретился с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным.

«Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, осуществлению челночной дипломатии, посредничеству и достижению консенсуса между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, а также содействию окончательному политическому урегулированию войны в Украине», - заявил Ли Хуэй на встрече.

Российский МИД, в свою очередь, заявил, что «любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности».

Отметим, что в рамках своего турне китайский представитель намерен посетить Украину, Польшу, Германию и Францию, а также побывать в Брюсселе.