В Британии растет уровень террористической угрозы

Террористическая угроза в Британии недавно была повышена и теперь находится на самом высоком уровне с 11 сентября 2001 года, когда были совершены теракты в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным газеты, о повышении уровня угрозы членов парламента в частном порядке предупредили представители службы безопасности Британии. Это связано с перехватом разговоров экстремистов, а также с «реальным риском» скоординированной террористической атаки на британской земле, уточнили источники Daily Mail.

Кроме этого, политикам сообщили, что война на Ближнем Востоке использовалась глобальными террористическими группировками в качестве «рекламы по вербовке», и представители служб безопасности опасаются всплеска экстремистской активности во время священного для мусульман месяца Рамадан (начнется с заходом солнца 10 марта, а закончится вечером 8 апреля).

«Уровень экстремистской болтовни зашкаливает. Они [спецслужбы] видели, как это растет и растет. Это похоже на то, как в 2001 году, когда рухнули башни-близнецы, произошел большой всплеск ненависти», — рассказал газете один парламентарий, знакомый с брифингами спецслужб.

Daily Mail пишет, что повышение уровня террористической угрозы произошло после заявлений премьер-министра Риши Сунака на прошлой недели, который выступил в защиту британских евреев и против «яда» экстремизма со стороны сторонников Палестины.