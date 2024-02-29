В своем выступлении чиновник отметил — ситуация в мире становится все более опасной. Он напомнил о продолжающейся войне в Украине, столкновениях между Израилем и ХАМАС, возможности боевых действий за Тайвань. На этом фоне, по словам министра, Сингапур вынужден укреплять свои вооруженные силы: расходы страны на оборону в ближайшие годы составят более 3 процентов валового внутреннего продукта.

США используют истребители пятого поколения F-35 против России в Украине. Об этом сенсационном факте сообщил министр обороны Сингапура Нг Энг Хенг 28 февраля в ходе своего выступления на слушаниях, прошедших в парламентском комитете по снабжению. Выступление министра опубликовано на официальном сайте Минобороны страны.

В своем выступлении министр обороны рассказал об усилении ВВС Сингапура истребителями пятого поколения F-35 и сообщил депутатам, что, исходя из необходимости обеспечения безопасности страны, Сингапур заказал 8 единиц данного оружия у США. Министр сообщил, что если парламент утвердит оборонный бюджет, самолеты будут поставлены к 2030 году.

«Американские и британские F-35 нанесли успешные удары по ИГИЛ на Ближнем Востоке. Совсем недавно США использовали свои F-35 для обнаружения и идентификации объектов зенитно-ракетных комплексов российских подразделений на Украине, и эта информация была передана странам НАТО», — заявил министр.

Министр обороны Сингапура не стал рассказывать о деталях применения США истребителей F-35 против России в Украине. По этой причине сложно сказать, вошли ли истребители в воздушное пространство Украины или установили местонахождение российских систем ПВО, используя международное воздушное пространство над Черным морем.

Известно, что самолеты-разведчики США совершают регулярные полеты над Черноморским регионом, а собранная разведывательная информация передается командованию украинской армии. К примеру, несколько недель назад, когда украинские военно-морские беспилотники потопили десантный корабль Черноморского флота России «Цезарь Куников», сообщалось, что эту операцию поддерживала авиация разведки США.

А вот то, что США использовали истребители F-35 в украинской войне, раскрывается впервые: скорее всего, российские радары, развернутые на оккупированных территориях Украины, их не фиксируют. Украинская война выявила серьезные недостатки в системе ПВО России. Стало очевидно, что даже самые совершенные зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» не могут обеспечить надежную защиту от атак с воздуха.