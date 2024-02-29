Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 02:10

Более 10 трлн рублей ($110 млрд) потребует реализация инициатив, озвученных Владимиром Путиным в двухчасовом послании Федеральному собранию, подсчитали в Reuters. Где эти деньги взять, если сегодня российская экономика работает на пределе своего потенциала, становясь всё более военизированной, архаичной и испытывая острый дефицит производственных мощностей, современных технологий и рабочих рук?

Ответ прозвучал, но в самых общих словах. В частности, президент проанонсировал налоговый маневр – «более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие доходы». Судя по всему, мера коснется и бизнеса, и физических лиц. Вообще, со справедливостью, этим исторически болезненным для россиян понятием, дела сегодня обстоят хуже некуда. Применительно к теме налогообложения посыл можно интерпретировать так: «Денег нет, но вы держитесь, придется поделиться с государством». Минфин будет работать над более справедливым налогообложением, тут же заявил глава ведомства Антон Силуанов. Разумеется, главный по бюджету и налогам не мог не отреагировать на призыв Путина «продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы». Беда в том, что у основной массы российских госчиновников (Силуанов – ярчайший пример) весьма специфические представления о справедливости: она для них сводится исключительно к тому, что приносит материальную выгоду государству. Конкретно, речь идет о полномасштабном возврате к дифференцированной налоговой ставке. Людям со средними доходами следует приготовиться: российское государство нынче для бедных, а не для среднего класса. Который начал было формироваться в «тучные» 2000-е годы, но после печально переломного для страны 2014-го постепенно утратил прежний статус драйвера экономики. Похоже, сегодня его собираются добить окончательно.

Прогрессивная шкала налогообложения существовала в РФ до 2001 года: ставка НДФЛ колебалась от 12% до 30% в зависимости от дохода. Переход на так называемую плоскую шкалу, когда все стали уплачивать одинаковые 13%, был реализован для повышения собираемости налогов. Меру объясняли «справедливостью», а также необходимостью покончить с широко распространенной практикой зарплат «в конверте». В ноябре 2020-го прогрессивную шкалу вернули, но в урезанном виде: люди, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, должны платить 15% от суммы. А 3 октября прошлого года в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагалось внести изменения в Налоговый кодекс и установить налоговую ставку в пределах от 0% до 35%: в первом случае для граждан с доходом до 360 тысяч рублей, в последнем – для тех, кто ежегодно зарабатывает более 100 млн рублей. «То, что прогрессивный подоходный налог затрагивает главным образом свербогачей – заблуждение, - говорит экономист, в прошлом замминистра экономики Владимир Милов. – Представители этой категории его вообще не платят, поскольку деньги получают в виде доходов от собственности, имущества, через разного рода офшоры, и так далее. А вот айтишники, банковские и прочие высокооплачиваемые работники - да, с их зарплат будут снимать больший процент». Что касается месседжа Путина про справедливость... Как его понять, когда известно, что буквально сто семей прихватизировали всю страну и держат ее под своим контролем? На текущий год запланировано резкое – на 22% - увеличение доходов бюджета.