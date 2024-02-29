Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 02:31

Тема Армении стала второй по важности после Украины в выступлениях главы МИД России Сергея Лаврова на дипломатическом форуме в турецкой Анталье. По мнению российского министра, линия, которую проводит в последние месяцы Ереван, может привести к кардинальному пересмотру отношений между двумя странами. Напомним, что, помимо острых полемических высказываний в адрес России, озвученных премьер-министром Николом Пашиняном, развернутую переоценку двусторонних отношений с Москвой в сфере безопасности и политической координации проводят в своих выступлениях спикер парламента Ален Симонян и секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

Что хочет «армянская тройка»? Информационно-пропагандистские выступления этой ведущей политической тройки Армении сводятся к следующим составляющим: 1. Необходимость снижения уровня участия в ОДКБ, вплоть до угрозы выхода из организации, а также необходимость вывода из Армении российских пограничников. Напомним, что осенью 2022 года в ответ на просьбу Еревана ОДКБ направила своих экспертов для изучения ситуации на армяно-азербайджанской границе. После их возвращения Еревану было предложено развернуть на территории Армении миротворческую миссию наблюдателей ОДКБ. В ноябре 2022 года на встрече глав МИД ОДКБ в Ереване, состоявшейся накануне саммита этой организации, дипломаты согласовали текстуально, что называется, "до последней запятой" текст мандата миротворцев ОДКБ на армянской территории. МИД Армении подтвердил, что документ готов. На следующий день он был представлен на утверждение глав государств саммита ОДКБ, как согласованный документ по линии Министерств иностранных дел и Министерств обороны. Но неожиданно Никол Пашинян, будучи председателем заседания саммита ОДКБ, заявил, что этот документ Ереван не устраивает, потому, что ОДКБ отказалась выступить с резким осуждением действий Азербайджана. Примерно в те же сроки Евросоюз предложил разместить в Армении своих наблюдателей. На что Пашинян сразу согласился, хотя ЕС, также, как и ОДКБ, не публиковал в тот момент заявлений, осуждающих действий Азербайджана.

Когда МИД Российской Федерации поинтересовался по своим каналам у армянских коллег, как такое могло произойти, в Ереване ответили, что, "Россия и ОДКБ, как союзники, были обязаны осудить Азербайджан, а поскольку Евросоюз и Армения не союзники, то им можно не осуждать…" В течение 2023 года смысл разворота Еревана от ОДКБ открылся, практически, полностью, после того, как политическое руководство Армении, сформулировало, что рассматривает государства ЕС в качестве "важных партнёров в деле диверсификации безопасности и экономики Армении". В феврале 2024 года Армения проинформировала Брюссель, что готова внести "свой вклад в гражданские миссии общей политики безопасности и обороны ЕС". То есть, не только стать потребителем безопасности, но и участвовать в других миссиях ЕС. В частности, видимо, речь шла об Украине. Дополнительным фактором размежевания явился чисто идеологический момент: Ереван стал акцентировать, что полностью разделяет с Европейским Союзом демократические ценности, в отличие от группы стран ОДКБ, мировоззрение которых основано на других ценностях. При этом Армения не уточняла, на каких именно. 2. Готовность отказаться от закупок российских вооружений. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян назвал стратегической ошибкой военно-техническую зависимость Армении от России. По его словам, доля РФ в военно-техническом сотрудничестве Армении, снизилась с 96 процентов в 2020 году до менее 10 процентов - в 2023-м. Недавно Григорян показательно сформулировал претензии Армении.

"По всем направлениям - политическому, экономическому, военно-политическому, научному, Армения была в большой зависимости от России, и эта было частью нашей общей безопасности, - отметил Григорян. - Когда с 2020 года мы увидели, что эта система не работает, то начали предпринимать шаги, чтобы найти альтернативы для обеспечения безопасности Армении". При этом, секретарь Совета безопасности великодушно дал понять, что Армения не станет подавать на Россию в суд из-за срыва поставок уже оплаченных вооружений по нескольким контрактам, а предложит вычесть эту сумму из общего долга Армении перед Россией. 3. Различные обвинения в негативной информационной кампании Российской Федерации против Армении и руководства республики. Недавно Никол Пашинян поднял эту тему в интервью телеканалу «France 24», а на днях МИД Армении направил ноту посольству России "…в связи с продолжающимися нарушениями договора между Арменией и Россией в сфере медиакоммуникаций". Причем в конце прошлого года Ереван также поднимал этот вопрос, доведя до сведения МИД РФ конкретные высказывания российских политиков.

Нынешняя нота была направлена от Министерства высокотехнологической промышленности Армении. Выступая в парламенте, глава этого ведомства не пояснил о каком очередном нарушении соглашения идет речь, но упомянул, что инцидент произошел "на одном из российских телеканалов 25 февраля". По его словам, армянская сторона "не может быть толерантной к программам, в ходе которых ставится под сомнение честь и достоинство Армении и ее народа". 4. Обвинение в навязывании сценария вступления Армении в Союзное государство. Первого марта, выступая на брифинге, спикер парламента Ален Симонян заявил, что в 2021 году Армению пытались привести в Союзное Государство России и Беларуси. При этом Симонян уточнил, что официально соответствующего приглашения страна не получала. Но, по его словам, "три года назад армянский народ должен был избрать правительство, которое сделало бы Армению частью Союзного Государства. В 2021 году армянский народ разгромил большой геополитический план, задачей которого было привести нас в это Союзное Государство". Трудно понять, о чем говорит спикер парламент, поскольку невозможно представить себе подобную реальность, даже с учетом смены власти в Армении на политиков пророссийского курса.

Кроме того, Союзное Государство никогда не развивалось в таком направлении. Единственный вариант какого-либо расширения членства обсуждался только на уровне предположений экспертов и только, как вариант исключительно для Киргизии, с которой у России сложились действительно тесные и дружеские отношения на разных политических уровнях. А зная отношение Александра Лукашенко к Армении, это вообще нечто из разряда фантазий. Единственный раз эта тема возникла в "полемическом ключе" после высказывания Леонида Калашникова, председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, в середине февраля 2022 года. Но сделано оно было в смысле гипотетического варианта лучшего сценария для Армении, оказавшейся в плену политиков такого рода, как Пашинян. Что дальше? До реплики Лаврова о возможном понижении уровня отношений с Арменией, тезисы "пашинянского авангарда" могли ещё выглядеть, как необходимая расчистка информационно-пропагандистского поля для дрейфа Армении на Запад. В общем-то, и ратификация Римского статута Международного уголовного суда тоже не выглядела серьезным признаком "ухода" Армении из-под эгиды России, а скорее, как месть за «нейтральность» Путина в период Второй Карабахской войны (кстати, эта позиция Армении, в соответствии с которой Россия ее предала, хотя обязана была спасать, не всегда фиксируют в азербайджанских СМИ). И надо сказать, что основания для такого суждения есть. Ведь до начала украинской кампании Россия могла осуществить на Южном Кавказе любую военную операцию. Но не стала этого делать, исходя из соображений стратегического партнёрства и принципиальных предварительных договоренностей об урегулировании Карабахской проблемы с Азербайджаном и Турцией.

В любом случае, сейчас становится ясным, что Ереван не просто диверсифицирует свою внешнеполитическую линию и расширяет число доноров безопасности, но и осуществляет глубокий разрыв с Россией. В общем для полного набора Еревану осталось лишь предпринять что-нибудь по линии торговли (ограничить ряд направлений). Для этого Ереван должен публично и громко заявить, что готов нести убытки и ответственность за ситуацию в экономике, но по политическим причинам вынужден присоединиться к антироссийским санкциям. Причем не в плане банковского и финансового регулирования, поскольку формально они исполняют предписания G7, а именно присоединиться к ним политически. Это будет полный комплект для разворота армянского государства в противоположную от России сторону. Можно, конечно, привести такой контраргумент, как жизненно важные экономические связи. Да, в 2022 году ВВП Армении увеличился на 14,2 процента и основным драйвером роста выступила сфера услуг (+28,2 процента) из-за всплеска спроса российских нерезидентов на информационные, туристические услуги, рост сектора недвижимости, ремонта и строительства. В 2022 году чистый приток денежных переводов в Армению вырос почти в 2 раза, составив рекордные 2,5 миллиарда долларов. Ну и что? В 2023 году тенденции экономического роста были аналогичные. Армянский бизнес, накопив некоторый "жирок", может теперь потихоньку его спускать. В конце концов, за последние тридцать лет политическая элита Армении далеко не в первый раз предпринимает радикальные действия.