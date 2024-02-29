Голосование на референдумах в Швейцарии требует того, чтобы за изменения высказались не просто большинством голосов по стране, но в большинстве из 26 кантонов страны, отмечают СМИ. «Тринадцатую пенсию» поддержали в 16 кантонах из 26 - это первый случай в Швейцарии, когда профсоюзам удалось за счет прямой демократии добиться реализации предложения, подразумевающего увеличение госрасходов.

Законопроект о выплатах по аналогии с «тринадцатой зарплатой», которую получают работники в Швейцарии и многих других странах Европы, лоббировали местные профсоюзы и левые партии. Явка на голосовании по всей стране составила 58 процентов.

13-ю пенсию швейцарцы будут получать теперь каждый год. Правительство предупредило, что увеличение пенсионных выплат слишком дорого обойдется бюджету, однако почти 60% избирателей сказали на референдуме «да».

BBC пишет, что полная ежемесячная государственная пенсия в Швейцарии составляет 2550 евро, но многие говорят, что этого недостаточно для жизни в этой стране. Стоимость жизни в Швейцарии, особенно в таких городах, как Цюрих и Женева, является одной из самых высоких в мире. В частности, взносы на медицинское страхование, которые обязательны для всех, быстро растут, и пожилым людям иногда трудно их выплачивать. Женщинам, у которых были перерывы в работе, и иммигрантам, у которых нет полного стажа, трудно сводить концы с концами на неполную государственную пенсию. Многие имеют неплохую рабочую пенсию, но далеко не все. В итоге все больше швейцарцев вынуждены работать после достижения 70-летнего возраста.

Предложение о повышении пенсий исходило от профсоюзов, но против него выступили правительство, парламент и бизнес, заявившие, что это стране не по средствам. Избиратели в Швейцарии часто прислушиваются к советам своего правительства по финансовым вопросам: несколько лет назад они фактически отказались от ежегодной дополнительной недели отпуска. Но на этот раз они властям не поверили и использовали швейцарскую систему прямой демократии, чтобы проголосовать за дополнительную месячную пенсию, отмечает BBC.

Этот шаг приводит государственную пенсию в соответствие со швейцарской системой заработной платы, которая выплачивается 13 раз в году: работники получают двойную выплату в ноябре. Эта система была разработана, чтобы помочь людям в преддверии Рождества и ежегодных расчетов по налогам.

Кроме того, на прошедшем референдуме швейцарцы подавляющим большинством голосов отвергли повышение пенсионного возраста с 65 до 66 лет.

Правительство утверждает, что за эти решения налогоплательщикам придется расплачиваться. Однако избиратели, глядя на бурно развивающуюся экономику Швейцарии, успех которой во многом обусловлен их упорным трудом, явно считают, что их страна может себе это позволить.