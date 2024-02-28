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Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп имеет право баллотироваться в президенты. Судьи единогласным решением отменили запрет, установленный Верховным судом Колорадо. Изначально иск был подан шестью республиканцами, живущими в этом штате. Он был основан на третьей части Четырнадцатой поправки к Конституции, которая запрещает участникам мятежей избираться на государственные должности. Истцы требовали убрать имя Дональда Трампа из бюллетеней на предварительных выборах в Колорадо. В ноябре 2024 года суд первой инстанции согласился со всеми доводами истцов, но решил, что поправка не распространяется на президентские выборы. 19 декабря Верховный суд штата изменил это решение и запретил Трампу баллотироваться. Верховный суд постановил, что штаты не имеют право исключать граждан из списка кандидатов на президентские выборы. Согласно Конституции США, соответствующее решение может принимать только Конгресс.

The Washington Post отмечает, что, как правило, Верховный суд публикует свои решения в конце месяца. Однако в случае с Дональдом Трампом было сделано исключение. Постановление было опубликовано за день до «супервторника», который состоится завтра, 5 марта. В этот день праймериз пройдут сразу в 15 штатах. Аналогичные запреты были установлены в Мэне и Иллинойсе. Решение Верховного суда распространяется и на эти штаты. Трамп с большим отрывом лидирует на праймериз Республиканской партии. Он является обвиняемым по четырем уголовным делам в трех разных юрисдикциях, но даже в случае обвинительного вердикта и тюремного срока не будет лишен права избираться в президенты.

* * * 09:41 В понедельник, 4 марта, Верховный суд США примет один из выводов о правомерности участия экс-президента США Дональда Трампа в выборах в связи с 14-й поправкой к Конституции, запрещающей участникам мятежа занимать государственные должности. Об этом сообщает The Hills со ссылкой на заявление суда, обнародованное в воскресенье. Издание отмечает необычность этого заявления. Оно было обнародовано в выходной день, менее чем за сутки до оглашения заключения, в то время как обычно это делается за несколько дней до заседания суда.