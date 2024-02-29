Украинская разведка подтвердила попытку подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области.

«Россия использовала железнодорожную ветвь для транспортировки военных грузов, в том числе инженерных боеприпасов, производимых заводом АО «Полимер» в городе Чапаевск Самарской области», — говорится в сообщении ГУР.

По сообщениям российских СМИ, взрыв произошел рано утром 4 марта на железнодорожном мосту через реку Чапаевка. Движение поездов по мосту приостановлено. РЖД сообщили, что из-за инцидента задерживаются пять поездов: два поезда сообщением Москва — Самара, а также Москва — Орск, Сызрань — Мирная и Сызрань — Самара.

Как рассказали Интерфаксу в экстренных службах, сбой в графике движения поездов произошел «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Отмечается, что опоры моста не разрушены, но есть повреждение ж/д полотна.

«Это двухпутный участок, сейчас нужно зайти для обследования. Техника и оборудование готовы для восстановительных работ. Предварительно, это займет несколько часов, но пока оцепление не снято, работают правоохранительные органы», — сказал собеседник агентства.