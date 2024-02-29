Украина подорвала железную дорогу в России фото; обновлено 12:03
Украинская разведка подтвердила попытку подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области.
«Россия использовала железнодорожную ветвь для транспортировки военных грузов, в том числе инженерных боеприпасов, производимых заводом АО «Полимер» в городе Чапаевск Самарской области», — говорится в сообщении ГУР.
По сообщениям российских СМИ, взрыв произошел рано утром 4 марта на железнодорожном мосту через реку Чапаевка. Движение поездов по мосту приостановлено. РЖД сообщили, что из-за инцидента задерживаются пять поездов: два поезда сообщением Москва — Самара, а также Москва — Орск, Сызрань — Мирная и Сызрань — Самара.
Как рассказали Интерфаксу в экстренных службах, сбой в графике движения поездов произошел «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Отмечается, что опоры моста не разрушены, но есть повреждение ж/д полотна.
«Это двухпутный участок, сейчас нужно зайти для обследования. Техника и оборудование готовы для восстановительных работ. Предварительно, это займет несколько часов, но пока оцепление не снято, работают правоохранительные органы», — сказал собеседник агентства.
* * * 10:15
В Самарской области РФ на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск произошел взрыв, сведений о пострадавших нет, сообщают российские СМИ.
Как пишут местное издание 63.ru и телеграм-канал Baza, по неофициальной информации, на этом участке произошел подрыв опоры железнодорожного моста через реку Чапаевка. Как уточняет канал, звук взрыва был слышен около 6:15 по местному времени.
Часть составов пущены в обход этого участка, задержка составит около двух часов, сообщили 63.ru на Куйбышевской железной дороге.