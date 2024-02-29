По его словам, атака может произойти в момент, когда общественная поддержка Зеленского падает на фоне идущей третий год войны, российские войска переходят в наступление, а помощь западных партнеров находится под вопросом.

Российские власти готовятся к информационной атаке на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы подорвать доверие к нему общества и военнослужащих на передовой. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на близкий к украинским властям источник.

Целью информационной кампании Москвы станет подрыв демократической легитимности Зеленского, поскольку его пятилетний срок на президентском посту подходит к концу, но он заявляет о невозможности провести выборы в условиях войны, говорит источник Bloomberg.

Поскольку около пятой части украинской территории находится под российской оккупацией, миллионы людей покинули страну, а инфраструктура страны разрушена в результате двухлетнего вторжения, военное положение наложило ограничения на президентские выборы.

В феврале Зеленский на встрече со своей партией «Слуга народа» отметил, что западные партнеры Украины поддерживают его позицию о невозможности проведения выборов в текущей ситуации. При этом он сообщил, что располагает информацией о подготовке россиянами информационных кампаний по этому вопросу. Зеленский призвал представителей своей партии в Верховной Раде «не допустить распространения темы легитимности».

Очередные президентские выборы в Украине должны были состояться весной 2024 года. Но в статье 19 закона Украины о правовом режиме военного положения, которое действует в стране с 24 февраля 2022 года, указано, что в условиях военного положения запрещено проводить президентские и парламентские выборы.

В ноябре Зеленский заявил, что Россия готовит в Украине «Майдан-3». «У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров», — отмечал Зеленский. По его словам, Москва стремится «посеять раскол в украинском обществе, создавая хаос внутри страны, и, в конце концов, устранить президента».