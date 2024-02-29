Предупреждение для товарища Кима: крупные учения США и Южной Кореи

«Ежегодные учения «Щит свободы» продолжительностью 11 дней начались на фоне возросшей напряженности из-за продолжающегося Пхеньяном бряцания оружием, включая артиллерийские стрельбы вблизи западной морской границы и серию ракетных пусков», - говорится в сообщении агентства.

Южнокорейские и американские военные заявили, что учения направлены на улучшение их совместной оборонной позиции, отметив, что они будут сосредоточены на операциях с использованием наземных, морских, воздушных, кибернетических и космических средств и противодействии ядерным операциям КНДР.

В учениях примет участие личный состав из 12 государств - членов Командования ООН, включая Австралию, Великобританию, Филиппины и Таиланд, за ходом учений будет следить Наблюдательная комиссия нейтральных стран (NNSC).

Агентство обращает внимание, что эти учения стали первыми после того, как Пхеньян в ноябре расторг межкорейское военное соглашение 2018 года, направленное на снижение напряженности вдоль границы.