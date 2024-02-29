В Алматы в 11:22 по местному времени произошло сильное землетрясение, передает Интерфакс-Казахстан.

В квартирах посыпалась штукатурка, зашаталась мебель. Через минуту в городе заработала система оповещения. Жители начали выходить на улицу.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда подземных толчков доходила до 5,4 балла. МЧС Казахстана заявляет, что эпицентр землетрясения находился в 31 километре от Алматы, его магнитуда - 6,1, в городе сила толчков составила 5 баллов.