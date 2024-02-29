Посол Германии вызван в МИД России

Посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф вызван 4 марта в МИД России в связи с разговором германских офицеров по атакам на Крымский мост. Об этом сообщил ТАСС источник.

"Вызван в МИД РФ сегодня", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Вызов посла пройдет на фоне обнародованных разговоров офицеров Германии в связи с разговором германских офицеров по атакам на Крымский мост.