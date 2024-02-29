Специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов рассказывает об основных целях и задачах проведения этого дня, причинах возникновения ожирения, к каким заболеваниям может привести избыточный вес.

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Ожирение и рост числа людей с избыточным весом превратились в одну из серьезных угроз для здоровья человечества, которую нередко ставят в один ряд с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкозаболеваниями.

- Впервые День борьбы с ожирением отмечался в мае 2010 года как День борьбы с ожирением в Европе. Позднее этот День приобрел глобальное значение, и ежегодно, начиная с 2020 года, 4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Основной целью международного дня является повышение осведомленности, развитие знаний и навыков среди населения по борьбе с избыточным весом и ожирением.

- Хотелось бы узнать причины возникновения ожирения…

- Генетика является одним из основных факторов ожирения. Склонность людей к избыточному весу часто наблюдается среди их близких родственников и членов семьи. Плохое функционирование щитовидной железы, ослабляя метаболизм, нарушает обмен веществ и вызывает избыточную массу тела. Говоря об ожирении, важно обращать внимание на окружность талии. В норме талия у мужчин не должна превышать 94 см, у женщин — 80 см.

Кроме того, весьма серьезным фактором является нарушение режима сна. Исследования показали, что чем меньше человек спит, тем больше вероятность возникновения избыточного веса или ожирения. Частично это связано с тем, что гормоны, выделяемые во время сна, помогают контролировать аппетит. Стресс и депрессия делают некоторых людей более склонными к перееданию.

- Какие заболевания напрямую связаны с избыточным весом?

- Большинство пациентов с сахарным диабетом 2-го типа имеют избыточный вес или страдают ожирением. Ожирение увеличивает уровень жирных кислот и провоцирует появление воспалительных процессов, что в окончательном итоге может привести к возникновению диабета. Окружность талии тесно связана с артериальным давлением, сердечными приступами и инсультами. Неоспоримым фактом является то, что такие заболевания, как инсульт, инфаркт, гипертония и рак, напрямую связаны с избыточной массой тела.

При обследовании средней массы тела человека на УЗИ порой выявляется диагноз жировой гепатоз или жировая инфильтрация печени (заболевание, при котором происходит чрезмерное накопление жиров в печеночных клетках). Помимо этого, ожирение может быть следствием зависимости от алкоголя.