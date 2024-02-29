В Сети распространилась информация о нападении бродячих собак на ребенка.

В пресс-службе МВД в ответ на запрос haqqin.az заявили, что инцидент зарегистрирован на территории Гарадагского района. Бродячая собака напала на мальчика (2014 г.р.). Ребенок госпитализирован.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что в воскресенье, 3 марта, около 17:37 поступил звонок в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи о нападении собаки на ребенка возле жилого комплекса «Гобу Парк-3». На место была направлена бригада скорой медицинской помощи. Пострадавший - мальчик 9 лет - госпитализирован в Клинический медицинский центр. У несовершеннолетнего зафиксированы многочисленные укусы, рваные раны. Ребенка прооперировали, он помещен в отделение реанимации. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.