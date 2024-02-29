Азербайджан получил высокую оценку ВОЗ

Благодаря работе в сфере борьбы с трансжирными кислотами Азербайджан с 2024 года поднялся с 2-го на 3-й уровень в «Инструменте оценки страны», подготовленном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Агентство пищевой безопасности Азербайджана реализовало ряд целевых мер по снижению количества трансжирных кислот в пищевом масле и жирах, в том числе утвердило «Санитарные нормы и правила регулирования содержания трансжирных кислот в пищевом масле и жирах». В вышеупомянутом рейтинге Азербайджан расположился рядом с такими странами, как Россия и Швейцария.

Следует отметить, что по итогам 2023 года Азербайджан находился на 2-м уровне – с такими странами, как Израиль, Китай и Южная Корея.

Также следует отметить, что ВОЗ разработала «Инструмент оценки» для мониторинга текущего состояния мер, реализуемых странами как в законодательном, так и других направлениях. В инструменте на текущий период 141 государство сгруппировано на 4 уровня в зависимости от типа принятых ими мер по устранению трансжирных кислот. Странам с наиболее передовой практикой по сокращению (или устранению) трансжирных кислот присваивается уровень 4.