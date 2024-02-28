Министр обороны Армении Сурен Папикян и находящийся с официальным визитом в Ереване министр нацобороны Греции Николаос Дендиас обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Об этом сообщают армянские СМИ.

В ходе встречи был обсужден ход сотрудничества между Арменией и Грецией в области обороны, работ, проделанных в направлении достигнутых по итогам состоявшихся в декабре 2023 года в Афинах договоренностей.

Достигнута договоренность придать новый импульс военно-техническому сотрудничеству после ратификации соответствующего соглашения между правительствами двух стран.