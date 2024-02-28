Что обсудили министры обороны Греции и Армении ОБНОВЛЕНО 15:48
Министр обороны Армении Сурен Папикян и находящийся с официальным визитом в Ереване министр нацобороны Греции Николаос Дендиас обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Об этом сообщают армянские СМИ.
В ходе встречи был обсужден ход сотрудничества между Арменией и Грецией в области обороны, работ, проделанных в направлении достигнутых по итогам состоявшихся в декабре 2023 года в Афинах договоренностей.
Достигнута договоренность придать новый импульс военно-техническому сотрудничеству после ратификации соответствующего соглашения между правительствами двух стран.
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Министр обороны Греции Никос Дендиас прибыл в Ереван с официальным визитом, он проведет переговоры с военно-политическим руководством Армении.
В декабре прошлого года Армения и Греция подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ включает военно-техническое направление, обмен опытом, образовательную, учебно-тренировочную, тактическую подготовку и другие направления, пишут армянские СМИ.