Германии больше не доверяют

Западные спецслужбы, включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и британскую контрразведку (МИ-5), более не доверяют Германии на фоне утечки в сеть разговора немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

«Никто из ЦРУ или МИ5 не приходит и не говорит открыто, что нам больше не доверяют. Это постепенный процесс: вас приглашают меньше, о важных встречах на определенные темы вы узнаете лишь потом. <...> В мире спецслужб нас считают вторым сортом», — цитирует газета источник.

Он признал при этом, что немецкие спецслужбы находятся «не в первой лиге». Причиной сложившегося положения дел источник считает «чрезмерное регулирование», поскольку только внешнюю разведку BND (нем. Bundesnachrichtendienst) контролируют до семи госучреждений.

До этого канцлера ФРГ Олафа Шольца обвинили в «вопиющем злоупотреблении разведданными» после разглашения подробностей британской военной помощи Украине.