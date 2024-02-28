Семья Сулеймана Алескерова благодарит Ильхама Алиева

Семья выдающегося композитора Сулеймана Алескерова направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо с благодарностью за внимание и заботу к деятелям культуры страны, особенно в контексте подписания указа о праздновании 100-летия Сулеймана Алескерова.

«Как глава государства Вы всегда высоко ценили труд азербайджанской интеллигенции, талантливых, творческих людей, деятелей культуры, оценивали их как моральный капитал Азербайджана.

Ярким примером Вашего чуткого подхода и внимания является подписание 22 февраля 2024 года указа о праздновании 100-летнего юбилея народного артиста, лауреата Государственной премии, профессора, композитора Сулеймана Алескерова. Это проявление большого значения и заботы, которую Вы уделяете азербайджанской культуре.

В свою очередь, мы сочли своим долгом выразить Вам глубокую благодарность от имени семьи Сулеймана Алескерова. Большое спасибо за Ваше внимание», - говорится в тексте письма.

Сулейман Алескеров - советский и азербайджанский композитор и дирижер, профессор, народный артист Азербайджанской ССР (1974). Автор двух опер, двенадцати оперетт, многочисленных симфонических произведений, кантат, пьес, романсов и песен, а также ряда учебных пособий для общеобразовательных школ.