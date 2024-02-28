Кремль о тысячах россиян, пришедших на могилу Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о похоронах российского оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в Москве 1 марта, заявил, что Кремлю «больше нечего сказать» по этой теме.
Как передает «Коммерсант», Пескова попросили прокомментировать «вереницу людей в очереди попрощаться» с Алексеем Навальным на Борисовском кладбище. Журналисты также спросили, считают ли в Кремле поддержку умершего политика такой значимой, как об этом писали некоторые СМИ.
«Мы немного по этой теме что-то говорили. И мы считаем, что большего сказать нам нечего», — сказал пресс-секретарь Путина в ответ на вопросы.
О смерти Алексея Навального в ИК-3 «Полярный волк» 16 февраля сообщило управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Политика похоронили 1 марта на Борисовском кладбище. На похоронах были его родители, знакомые и сторонники, а также посол США в России Линн Трейси, послы Германии Франции, Канады, Ирландии, Греции, Польши, Бельгии и Австрии. Согласно независимым оценкам, на похороны пришли как минимум 16,5 тысячи человек. В следующие дни, 2 и 3 марта, еще несколько тысяч человек принесли цветы на могилу политика, напоминает Meduza.