Кремль о тысячах россиян, пришедших на могилу Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о похоронах российского оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в Москве 1 марта, заявил, что Кремлю «больше нечего сказать» по этой теме.

Как передает «Коммерсант», Пескова попросили прокомментировать «вереницу людей в очереди попрощаться» с Алексеем Навальным на Борисовском кладбище. Журналисты также спросили, считают ли в Кремле поддержку умершего политика такой значимой, как об этом писали некоторые СМИ.