Денацификация в Германии не завершена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по поводу утечки разговора военных Бундесвера о возможной атаке на Крымский мост.

«Денацификация в Германии не завершена. Если немцы не изменят ситуацию, последствия для ФРГ будут ужасны», — сказала она.

По мнению Захаровой, Запад обязан ответить за разрушительные действия, которые «планировал и во многом реализовал». Она считает, что Берлину нужно не разбираться, а нести ответственность.