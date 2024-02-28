Армяне устали от войны

В Армении более 56% поддерживают активное военное сотрудничество с Францией, свидетельствуют данные опроса, проведенного представительством Gallup International Association.

По данным опроса, активное военное сотрудничество Армении с Францией полностью поддерживают 56,2% респондентов, скорее положительно относятся к этому сотрудничеству 25,9%, скорее отрицательно - 4,7%, отрицательно - 9,6%.

При этом 46% опрошенных считают, что Армения может получить военно-политическую помощь из Франции, из России - 21,9%, Ирана - 15,9%, США - 13,7%, Индии - 23,2%, Китая - 4,9%.

В Армении более 40% опрошенных считают, что республика должна отказаться от членства в военно-политических блоках и стать нейтральной страной.

"На вопрос, должна ли Армения продолжать оставаться членом ОДКБ или вступить в НАТО, 40,3% опрошенных ответили, что республике не следует быть членом какого-либо блока и необходимо стать нейтральной страной. 28% опрошенных заявили, что необходимо остаться членом ОДКБ, 22,5% выступили за вступление в НАТО", - заявил руководитель представительства Gallup International Association Арам Навасардян, представляя на пресс-конференции результаты опроса.

По его словам, 23,2% опрошенных считают, что прекращение армяно-российских отношений полностью соответствует стратегическим интересам Армении, 42% считают, что абсолютно не соответствует, больше соответствует - 13,9%, больше не соответствует - 16,1%.

Кроме того, 35,3% респондентов считают, что создавшаяся в Армении сложная политическая ситуация является следствием неправильной политики властей, 29,9% считают, что она продиктована влиянием внешних сил.