«Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия», — отметил Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «Украина – это, безусловно, Россия» и обратная концепция должна навсегда исчезнуть.

«Наши враги постоянно твердят, будто главной целью России является захват украинских земель. …Мы не стремимся получить в свое распоряжение несметные сокровища «незалежной» — пшеницу, сталь, газ, уголь», — уверяет Медведев.

Он отметил, что в «нынешней бандеровской» Украине нет «ничего такого особенного в плане экономики», чем Россия не обладает сама в гораздо более серьезных объемах.

«На Украине для нас главное богатство совсем иного рода. Великая ценность, которую мы не уступим никому и ни за что. Это люди», — утверждает Медведев, пообещав довести войну России против Украины до конца и добиться «капитуляции неонацистов». Зал встретил это заявление аплодисментами и начал скандировать «Россия!», отмечает ТАСС.

По его словам, которые приводят российские СМИ, важно осознать, где и как очерчены границы России в настоящий момент, насколько они изменились за столетия и какими могут быть в будущем. Он сказал, что эти вопросы «не так однозначны».

«Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории по обоим берегам Днепра - неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ, поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по живому, они обречены», - сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что, по словам президента РФ Владимира Путина, границы России «нигде не заканчиваются».

Зампред также сказал, что пограничная политика России строится на принципе «чужой земли нам не надо, но от своего мы не отступимся».

Войну России против Украины Дмитрий Медведев назвал «особым случаем», в котором речь не идет о расширении границ страны методом оккупации. По его словам, боевые действия стали «вынужденным ответом» на «русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада».