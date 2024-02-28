Он теперь «Шахбаз во второй раз», поскольку вернулся к исполнению своих обязанностей, которые он выполнял до августа 2023 года, когда парламент был распущен перед выборами. А если добавить тот факт, что Шахбаз – младший брат Наваза Шарифа, занимавшего премьерское кресло трижды, то становится понятно, какой путь избрали «старые семьи», политические элиты Исламабада, в управлении страной.

«Несистемный игрок», экс-премьер Имран Хан, на 31 год упрятан за решетку – и безраздельной власти семей Шарифов и Бхутто, сумевших договориться с военными, теперь ничего не угрожает. Правда, не совсем понятно, как это поможет «старым семьям» справляться со стремительно нарастающими проблемами Пакистана, грозящими вот-вот перерасти в системный кризис.

В апреле заканчивается действие соглашения с МВФ о кредитах, и вопрос с государственным долгом вновь встанет в полный рост. Как и вопрос, что делать с галопирующей инфляцией и ростом цен на топливо и продовольствие.

Кроме того, в стране растет угроза терроризма: по данным базирующегося в Исламабаде Центра исследований и безопасности, число погибших — среди сотрудников сил безопасности, членов вооруженных групп и мирных жителей — в минувшем 2023 году достигло исторического пика с 2017 года, который в Пакистане до сих пор называют «годом террора».

Проблем перед страной все больше, и у «старых семей» нет даже проектов программы их решения. Видимо, надеются, что само как-нибудь рассосется, само как-нибудь разрешится. Им гораздо удобнее ездить по всему миру и выпрашивать везде, где можно, иностранную финансовую помощь. На любых условиях.