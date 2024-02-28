Погода на завтра

5 марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Прогнозируется северо-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 1–6°, днем – 9–14° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – ночью 70–80, днем – 50–60 процентов.

В районах Азербайджана завтра осадков преимущественно не ожидается. Однако днем в некоторых горных местностях возможны кратковременные дожди, снег. Ночью и утром временами будет туман, восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1–6°, днем – 10–15° тепла, в горах – ночью 3–8° мороза, днем – 0-5° тепла.

Ночью на дорогах некоторых горных районов возможен гололед.