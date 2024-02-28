Эдмон Марукян свободен

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение об освобождении от должности посла по особым поручениям РА Эдмона Марукяна.

Он был назначен послом по особым поручениям 14 марта 2022 года.

Марукян представил премьеру заявление об отставке 29 февраля, пояснив, что его дальнейшее участие во внешнеполитическом фронте делают невозможным «различия в наших взглядах на ряд фундаментальных внешнеполитических вопросов».